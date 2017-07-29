Adem Büyük: "Milli Takım hedefim sürüyor"

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Süper Lig’in güçlü ekibi Kasımpaşa’da kaptan Adem Büyük açıklamalarda bulundu.



Gazete Habertürk'ün haberine göre tecrübeli yıldız, A Milli Takım’da şans bulacağına inandığını belirterek “Geçen sezon belki yine A Milli Takım’a seçilecektim ama yaşadığım kaburga kırıkları performansımı etkiledi. A Milli Takım hedefim hala devam ediyor. Tekrar Milli Takım formasını giymek istiyorum. Önümüzdeki yıl Dünya Kupası var. Katılma şansımızın oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Sıkıntı yaşamadan Dünya Kupası’na katılacağımıza inanıyorum. İnşallah ben de o kadronun içinde yer alır ve Dünya Kupası’nda oynarım” diye konuştu. Adem, Lacivert-Beyazlılar’da çok mutlu olduğunu yineleyerek “Olursa büyük takımlardan birinde kesinlikle oynamak isterim. Bu, hedeflerimden biri. Biraz geç oldu ama yine de olabilir. Olmasa da Kasımpaşa’da mutluyum, isterlerse futbolu Kasımpaşa’da bırakmaya hazırım. Ama gönlümde yatan, büyük takımlarda oynayıp futbolu Kasımpaşa’da bırakmak” ifadelerini kullandı.

Adem Büyük

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