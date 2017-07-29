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Lukas Podolski ilk maçında 2 gol attı

Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman futbolcu, takımıyla çıktığı ilk lig maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:07:13 Güncelleme: 16:10:08

Geçen sezon Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, kadrosuna katıldığı Japonya temsilcisi Vissel Kobe'nin ligde Omiya Ardija'yı 3-1 yendiği maçta iki gol kaydetti.

Japonya Birinci Futbol Ligi'nin 20. haftasında Vissel Kobe, Omiya Ardija'yı konuk etti. Yeni transfer Podolski, 49. ve 62. dakikalarda takımı adına 2 gole imza attı. Podolski'nin ilk kez forma giydiği lig maçında Vissel Kobe, rakibini 3-1 mağlup etti.

Daha önce Bayern Münih, Köln, Inter ve Arsenal'de oynayan 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 75 maçta 34 gol atmıştı.

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