ÖNE ÇIKANLAR
Inter, Chelsea,
FUTBOL

Inter: 2 - Chelsea: 1 | Hazırlık maçı

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Premier Lig şampiyonu Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Interli futbolcu Kondogbia, 45 metreden kendi kalesine gol attı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 18:18:29 Güncelleme: 18:20:34

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.  Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Singapur ayağında, İngiltere'nin son şampiyonu Chelsea ile İtalya'nın Inter takımları karşılaştı. 

Singapur Ulusal Stadı'nda oynanan maçta, Inter 45+3. dakikada Stevan Jovetic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Inter, 53. dakikada Ivan Perisic'in fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0 yaptı.

Chelsea ise sahalarda ender görülen bir golle 74. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Interli Geoffrey Kondogbia, yaklaşık 45 metre uzaklıktan kendi kalesine gol attı. Bu golle Chelsea farkı bire indirdi ancak mücadeleden Inter 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.

  • 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası
  • Inter
  • Chelsea
  • Kondogbia
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER