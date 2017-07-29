Kasımpaşa, Benfica'dan Jhon Murillo'yu kiraladı

Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon yarı final oynama başarısı gösteren Kasımpaşa, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor... Daha önce Markus Neumayr, Mahmoud Hassan, Syam Ben Youssef, Michael Rangel ve Bernard Mensah'ı transfer eden Paşa, takviyelerine bir yenisini daha ekledi.

Kasımpaşa, Portekiz 1. Lig ekiplerinden Benfica'nın formasını giyen 21 yaşındaki Venezuelalı kanat oyuncusu Jhon Murillo'yu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendiği belirtilirken Murillo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralandığı duyuruldu.

21 yaşındaki genç oyuncu, bugüne kadar 9 kez milli formayı giydi, 1 gol kaydetti. Profesyonel kariyerinde 63 maçı bulunan Murillo, 11 gol atarken 9 da asist yaptı.

kasımpaşa

Jhon Murillo

transfer