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Sergen Yalçın, Eskişehirspor
FUTBOL

Sergen Yalçın, Eskişehirspor'la antrenmana çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile prensip anlaşmasına varan teknik direktör Sergen Yalçın, takımla ilk antrenmanına çıktı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 19:51:04 Güncelleme: 20:00:07

Öğle saatlerinde Eskişehir'e gelen Yalçın, siyah-kırmızılı kulüp yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yarın resmi sözleşmeye imza atacağı bildirilen Yalçın, görüşmenin ardından Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Eskişehirsporlu futbolcularla bir araya geldi.

Kırmızı-siyahlı takımla ilk antrenmanına çıkan Sergen Yalçın, futbolcularla basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra teknik direktör Yalçın idaresindeki futbolcular, ilk 15 dakikası basına açık antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Sergen Yalçın, yarın saat 13.30'da Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacak.

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