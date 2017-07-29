Güney Afrika'da derbi maçta izdiham çıktı, iki kişi hayatını kaybetti

87 bin kapasiteli FNB Stadı'nda Kaizer Chiefs ile Orlando Pirates karşı karşıya geldi. Maç oynanırken nedeni belirlenemeyen bir sebep yüzünden izdiham çıktı. Güvenlik birimleri yaptığı ilk açıklamalarda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu doğruladı.

Soweto derbisi olarak bilnen maçın kazananı ise 1-0'lık skorla Kaizer Chiefs oldu.

İki takım arasında 2001 yılında Ellis Park Stadı'nda oynanan bir maçta da 43 taraftar hayatını kaybetmişti.

Kaizer Chiefs

Orlando Pirates

Güney Afrika Cumhuriyeti