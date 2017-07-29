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Kaizer Chiefs-Orlando Pirates
FUTBOL

Güney Afrika'da derbi maçta izdiham çıktı, iki kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde FNB Stadı'nda oynanan Kaizer Chiefs-Orlando Pirates maçında çıkan izdihamda iki kişi hayatını kaybetti

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 21:26:53 Güncelleme: 21:30:52

87 bin kapasiteli FNB Stadı'nda Kaizer Chiefs ile Orlando Pirates karşı karşıya geldi. Maç oynanırken nedeni belirlenemeyen bir sebep yüzünden izdiham çıktı. Güvenlik birimleri yaptığı ilk açıklamalarda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu doğruladı.

Soweto derbisi olarak bilnen maçın kazananı ise 1-0'lık skorla Kaizer Chiefs oldu.

İki takım arasında 2001 yılında Ellis Park Stadı'nda oynanan bir maçta da 43 taraftar hayatını kaybetmişti.

  • Kaizer Chiefs
  • Orlando Pirates
  • Güney Afrika Cumhuriyeti
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