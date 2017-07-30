Başakşehir'in rakibi Club Brugge, Lokeren'i 4-0 yendi

Belçika temsilcisi, ligin ilk haftasında deplasmanda Lokeren ile karşılaştı. Maçın hemen başında Brandon Mechele ile öne geçen Club Brugge, Dennis'in yedi dakika içinde attığı iki golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Marko Miric'in kendi kalesine attığı golle farkı artıran mavi-siyahlılar, üç puana dört farklı galibiyetle uzandı. Konuk ekipte forma giyen Helibelton Palacios, 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Medipol Başakşehir, 3-3 berabere sona eren ön eleme turunun rövanş maçında 2 Ağustos Çarşamba günü Club Brugge'u ağırlayacak.

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