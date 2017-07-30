FUTBOL
Lucescu, Galatasaray'a 8 maddelik rapor sundu
30 Temmuz 2017 Pazar, 10:14:17 | Güncelleme: 10:20:07
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Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un üzerinde bir pozisyona getirilmek için görüşülen Mircea Lucescu, sarı-kırmızılılardan düşünmek için süre istemişti.
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Galatasaray'da yeniden çalışmaya sıcak bakan Lucescu, kendisiyle görüşmeye gelen yönetici Can Topsakal'ın önüne isteklerini sıraladı.
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Son derece samimi bir ortamda geçen toplantıda antrenörlük yapmak istemediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, Topsakal'dan futbolun tamamen kendisine bağlanmasını talep etti.
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Rumen futbol adamı ayrıca yönetimden istekleriyle ilgili olarak Topsakal'a bir rapor sundu.
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Fotomaç'ın haberine göre Lucescu'nun yönetime verdiği raporda şu maddeler yer aldı:
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"1. Transferlerde aldığım kararların sorgulanmasını istemem."
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"2. Takım gençleşmeli... İki sene sonra bu takım, bu yaş ortalamasıyla yürüyemez."
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"3. Teknik direktör, tamamen bana bağlı olacak. Gerektiğinde değişiklik kararını ben vereceğim."
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"4. Futbolculara verilecek olan cezaları da ödülleri de ben belirlerim."
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"5. Soyunma odasına girerek 'Alın size galibiyet primi' diyen yönetici istemem."
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"6. Derbiler öncesinde 'maç değerlendirmesi yapan yönetici' istemem."
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"7. Maç sonrasında 'takımı, hakemi veya oyunu eleştiren yönetici' istemem."
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"8. Başkan sadece başkandır, en üstteki kişidir. Futbolcu, karşısına çıktığı zaman titremeli."
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Galatasaray yöneticisi Can Topsakal, cuma günü Habertürk'e yaptığı açıklamada Lucescu görüşmesinden detaylar vermişti.
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Rumen teknik adamın bu göreve oldukça sıcak baktığını belirten Topsakal, “Görüşmemiz çok olumlu geçti. Teklifimizden mutlu oldu. Lucescu, ‘Seve seve gelirim ama önce takımı inceleyip ona göre karar vermek istiyorum. Bana birkaç gün süre verin’ dedi. Takımla ilgili detaylı bilgi istedi. Kabul edeceğini sanıyorum. Salı gününe kadar kararını vermesini bekliyoruz” ifadelerini kulanmıştı.
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Öte yandan Lucescu, Rusya'da verdiği röportajda geleceği ile ilgli ilginç açıklamalarda bulundu.
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Aldığı teklifleri "ilginç" bulmadığını kaydeden Lucescu şu ifadeleri kullandı:
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"Bazı seçenekler vardı, ancak ilginç, dikkat çekici gelmedi."
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"Benim çalışabileceğim seviyedeki takımlar, yazın ilk günlerinde teknik direktörlerini çoktan belirlemişti."
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"Önümde aktif kariyer olarak bir 40 yıl daha yok, gönderileceğim bir yere gitmek istemiyorum."
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"Tecrübemi kullanabileceğim bir kulüpte çalışmak istiyorum"
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Artık idman sahasında olmak istemediğini belirten Lucescu, istediği teklifi alamazsa, emekli olabileceğini de ifade etti.
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Rumen teknik adam konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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"Artık antrenör olmak istemiyorum. İdmanlar, kadro kurmak, maçlar bana ilgi çekici gelmiyor."
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"Benim yönetim felsefemi anlayacak takımlarla ilgileniyorum, bu önemli."
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"Yetenekleri arayacağım bir sistem inşa edebileceğim, idman sistemini kurabileceğim, takımın gelişmesine yardım edebileceğim ve geleceğini kurabileceğim bir takım arıyorum."
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"Ne olacağını göreceğiz. Tekrar işe dönmek için iyi seçenekler olacaktır, ancak belki de olmaz, burada bırakırım"
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Avrupa'nın 5 büyük liginde çalışmaya sıcak baktığını ifade eden tecrübeli teknik adam şu ifadelerle sözlerini noktaladı:
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"Avrupa'nın en büyük 5 liginden bir teklif olursa, reddetmem zor olur."
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"Batı ülkelerinde , İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz liglerinde çalışan teknik direktörler biliniyor. Geri kalan ülkelere ise çok ilgi yok."
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"Batı Avrupa'dan hocalar için de, Rusya zor bir dünya. Farklı kültür, farklı hayat işleyişi. Bu gerçeklere adapte olup, başarılı olan çok az hoca var."