Lucescu, Galatasaray'a 8 maddelik rapor sundu

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Rumen teknik adamın bu göreve oldukça sıcak baktığını belirten Topsakal, “Görüşmemiz çok olumlu geçti. Teklifimizden mutlu oldu. Lucescu, ‘Seve seve gelirim ama önce takımı inceleyip ona göre karar vermek istiyorum. Bana birkaç gün süre verin’ dedi. Takımla ilgili detaylı bilgi istedi. Kabul edeceğini sanıyorum. Salı gününe kadar kararını vermesini bekliyoruz” ifadelerini kulanmıştı.