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FUTBOL

Lucescu, Galatasaray'a 8 maddelik rapor sundu

30 Temmuz 2017 Pazar, 10:14:17

  • 1 Lucescu, Galatasaray'a 8 maddelik rapor sundu
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    Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un üzerinde bir pozisyona getirilmek için görüşülen Mircea Lucescu, sarı-kırmızılılardan düşünmek için süre istemişti.

  • 2 Lucescu, Galatasaray'a 8 maddelik rapor sundu
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    Galatasaray'da yeniden çalışmaya sıcak bakan Lucescu, kendisiyle görüşmeye gelen yönetici Can Topsakal'ın önüne isteklerini sıraladı.

  • 3 Lucescu, Galatasaray'a 8 maddelik rapor sundu
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    Son derece samimi bir ortamda geçen toplantıda antrenörlük yapmak istemediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, Topsakal'dan futbolun tamamen kendisine bağlanmasını talep etti.

  • 4 Lucescu, Galatasaray'a 8 maddelik rapor sundu
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    Rumen futbol adamı ayrıca yönetimden istekleriyle ilgili olarak Topsakal'a bir rapor sundu.

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  • 5 Lucescu, Galatasaray'a 8 maddelik rapor sundu
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    Fotomaç'ın haberine göre Lucescu'nun yönetime verdiği raporda şu maddeler yer aldı:

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