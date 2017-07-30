Sneijder'ın menajeri Albers'ten Nice açıklaması

Galatasaray ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers, Hollandalı yıldız hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Nice-Ajax maçında tribünde olduğunu doğrulayan temsilci, ancak orada olma nedeninin Sneijder'ın transferi olmadığını duyurdu. Albers, "Ajax'tan bazı oyuncuları izlemek için oradaydım ve harika bir atmosfere tanıklık ettim. Sneijder ve Nice'le ilgili bir durum yok. Belki ileride bu transferi düşünürler. Ancak şu aşamada konuşabileceğim bir şey yok." dedi.

Fransa gazetelerinden L'Equipe ise Nice'in Hollandalı yıldızla ilgilendiğini öne sürmüştü. Sneijder'la olan sözleşmesini feshetmeden önce geçen sezonu Nice'te kiralık olarak geçiren Younes Belhanda'yı transfer eden Galatasaray, Sneijder'ın formasını da Cezayirli oyuncuya vermiş ve taraftarların tepkisini çekmişti.

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