FUTBOL
Porto'dan Süper Lig'e gelen futbolcular
30 Temmuz 2017 Pazar, 16:01:12 | Güncelleme: 16:43:23
HABERTURK.COM
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Son yıllarda Süper Lig'e gelen birçok futbolcunun yolunun daha önce Porto'dan geçtiği göze çarpıyor.
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Bu isimlerden bazıları direkt olarak Porto'dan gelirken bazıları ise birkaç macera yaşadıktan sonra Türkiye'nin yolunu tutuyor.
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Son olarak Galatasaray'ın imza attırmak üzere olduğu Fernando ve Yeni Malatyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Cissokho lacivert-beyaz formayla ter dökenlerden...
Sizler için daha önce Porto forması giyip Süper Lig'e transfer olan isimleri derledik:
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Josef de Souza - Fenerbahçe
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Ricardo Quaresma - Beşiktaş
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Abdoulaye Ba - Fenerbahçe ve Alanyaspor
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Josue - Bursaspor ve Galatasaray
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Djalma - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği
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Castro - Kasımpaşa ve Göztepe
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Sinan Bolat - Galatasaray ve Kayserispor
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Daniel Candeias - Alanyaspor
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Hyun-Jun Suk - Trabzonspor
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Helder Barbosa - Akhisar (Bu sene transfer oldu)
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Beto - Göztepe (Bu sene transfer oldu)
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TEKNİK DİREKTÖRLER
Vitor Pereira - Fenerbahçe
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Jose Couceiro - Gaziantepspor