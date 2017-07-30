Porto'dan Süper Lig'e gelen futbolcular

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Son olarak Galatasaray'ın imza attırmak üzere olduğu Fernando ve Yeni Malatyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Cissokho lacivert-beyaz formayla ter dökenlerden...

Sizler için daha önce Porto forması giyip Süper Lig'e transfer olan isimleri derledik: