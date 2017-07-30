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FUTBOL

Porto'dan Süper Lig'e gelen futbolcular

30 Temmuz 2017 Pazar, 16:01:12 HABERTURK.COM

  • 1 Porto'dan Süper Lig'e gelen futbolcular
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    Son yıllarda Süper Lig'e gelen birçok futbolcunun yolunun daha önce Porto'dan geçtiği göze çarpıyor.

  • 2 Porto'dan Süper Lig'e gelen futbolcular
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    Bu isimlerden bazıları direkt olarak Porto'dan gelirken bazıları ise birkaç macera yaşadıktan sonra Türkiye'nin yolunu tutuyor.

  • 3 Porto'dan Süper Lig'e gelen futbolcular
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    Son olarak Galatasaray'ın imza attırmak üzere olduğu Fernando ve Yeni Malatyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Cissokho lacivert-beyaz formayla ter dökenlerden...

    Sizler için daha önce Porto forması giyip Süper Lig'e transfer olan isimleri derledik:

  • 4 Porto'dan Süper Lig'e gelen futbolcular
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    Josef de Souza - Fenerbahçe

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  • 5 Porto'dan Süper Lig'e gelen futbolcular
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    Ricardo Quaresma - Beşiktaş

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    Ulkenin her tarafina beton bina ve otopark yaparsak cocuklara bir oyun sahasi yapilmazsa daha cok oyuncu bakariz disardan
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