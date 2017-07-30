Göztepe Beto'yu transfer etti, gönderilenler de belli oldu

Göztepe'de teknik direktör Tamer tuna, Avusturya kampı dönüşü takımda istemediği isimleri belirledi. DHA'da yer alan habere göre Gosso, Murat, Hakan Barış, Lokman ve Fethi'yi kadroda düşünmediğini yönetime bildiren Tuna, sol bek transfer edilemsi halinde de Canberk'in gönderilmesini de isteyebilir. Kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan Gökay ve Hakan Sepil'in ise kadroda altyapıdan çıkan 2 oyuncu bulundurma zorunluluğu nedeniyle kadroda kaldığı kaydedildi.

Daha önce Fuchs ve Kobakhidze'yi gönderen Tamer Tuna'nın yeni sezon planlamasında yer almayan golcü Famoussa Kone, Azerbaycan temsilcisi Gabala'ya imza attı, sol bek Mehmet Erdem Gazişehir Gaziantep FK'ya, orta saha Gökhan Karadeniz de Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'a gitti. Kadronun son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Tuna, "Avusturya kampında herkesin durumunu yakından gördüm. Aramızdan ayrılacak isimler konusunda yönetime gereken raporu verdim. Gönül ister ki herkes takımda kalsın ancak profesyonellikte ayrılıklar olacak. 4 ya da 5 futbolcu daha alıp, kadroyu tamamlayacağız" dedi.

Avusturya'da 3 özel maça çıkan Göztepe, 2 Ağustos Çarşamba günü İzmir'in TFF 1. Lig'deki temsilcisi Altınordu ile Atatürk Stadı'nda karşılaşacak, müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Avusturya'da oynadığı 3 hazırlık karşılaşmasında 1 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Göztepe'de golcüler Nabil Ghilas ve Adis Jahovic'in uyumu teknik heyeti sevindirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna, 2-1 kazanılan Jablonec ve 4-4 berabere biten Al Sadd karşılaşmalarında iki forveti birlikte saha sürerken, Ghilas 3, Jahovic de 2 gol atıp sezon öncesi iyi bir görüntü ortaya koydu. Toplamda 7 gol kaydeden Göz-Göz'de diğer sayılar Ngando ve Peybernes'ten geldi.





LİZBON BETO'YU AÇIKLADI

Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon, kaleci Beto'nun resmen Göztepeli olduğunu internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Beto Pimparel için Göztepe A.Ş ile kesin olarak anlaşmaya varıldı. Pimparel'e mutluluklar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Dün sağlık kontrolünden geçen 35 yaşındaki file bekçisi yarın Adnan Süvari Tesisleri'nde ilk idmanına çıkacak.

Göztepe transferde Gençlerbirliği'nden Selçuk, Galatasaray'dan Sabri, Fenerbahçe'den Hakan, Beşiktaş'tan Enes, Kasımpaşa'dan Castro, Medipol Başakşehir'den Rotman, Newcastle'dan Gouffran, Lorient'ten Peybernes, Maccabi Tel Aviv'den Scarione, Bastia'dan Ngando, Gaziantepspor'dan Doğanay ve Ghilas'ı kadrosuna katmıştı.

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