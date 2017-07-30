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Erkek Milli Futbol Takımı
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Erkek Milli Futbol Takımı, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyon oldu

Deaflympics 2017'de finalde Ukrayna'yı penaltılarla 4-3 yenen Erkek Milli Futbol Takımı futbolda olimpiyat şampiyonu oldu

30 Temmuz 2017 Pazar, 19:18:41 Güncelleme: 19:53:21

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 berabere biten finalde Ukrayna'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarısında da ekiplerin skor üretemediği karşılaşma golsüz sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi. Mücadelenin uzatma bölümlerinde de gol olmayınca seri penaltı atışları yapıldı.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Türkiye, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye bu sonuçlar, dünya ve Avrupa şampiyonluğunun ardından olimpiyatlarda da şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile eski bakan Akif Çağatay Kılıç da takip etti.

Organizasyonda Türkiye altın, Ukrayna gümüş ve Mısır bronz madalya alırken, takımlara madalyalarını Osman Aşkın Bak, Akif Çağatay Kılıç ve Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev verdi.

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  • Deaflympics 2017
  • İşitme Engelliler Olimpiyatları
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