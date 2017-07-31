Fenerbahçe, Elif Elmas için FIFA'ya gidiyor

Fenerbahçe büyük umutlarla transfer ettiği ancak 18 yaşından küçük olması nedeniyle henüz profesyonel sözleşme imzalatamadığı Eljif Elmas için resmi girişimlere başlıyor...



Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, yoğun uğraşları sonrası ailesiyle birlikte İstanbul’a getirilen 17’lik genç yetenek konusunda bugün FIFA’ya başvuracak olan Sarı-Lacivertliler, gerekli iznin alınması halinde Makedon asıllı oyuncuyla resmi sözleşme imzalayacak. Kanarya, 24 Eylül’de 18 yaşına girecek olan ve bu tarihten önce profesyonel sözleşmeye belli şartlar dışında imza atamayan Eljif’i, FIFA’dan çıkacak olumlu sonuca göre A takımda oynatmayı planlıyor.



‘AVRUPA’NIN ÖNEMLİ TAKIMLARI HALA PEŞİNDE’

Konuyla ilgili konuşan Sarı-Lacivertli kulübün genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, genç 10 numaraya övgüler yağdırdı. Uslu, “Eljif Elmas potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Çok fazla talibi vardı. Biz, Hasan Çetinkaya’nın yoğun uğraşları ve başarısı sonrasında transfer ettik. 50 milyon Euro seviyesinde bir oyuncu. Mesela bizim Oğuz Kaan da 15-20 milyon Euro’luk bir oyuncu. Ama Eljif, 50 milyon Euro seviyesine gelebilecek bir oyuncu. Eljif için çallışmalarımızı yapıyoruz. FIFA’nın kararına göre oynayıp oynamayacağı belli olacak. Karar vermezlerse bekleyecek. Avrupa’nın birçok önemli kulübü hala peşinde” dedi.

SKRTEL'İN MENAJERİ 600 BİN EURO ÖNERMİŞ

İdari menajer Hasan Çetinkaya’nın uğraşları sonrası anlaşma sağlanan Eljif Elmas için Skrtel’in menajeri Carol Csonto’nun, oyuncunun babasına 600 bin Euro önerdiği öğrenildi. Buna rağmen Makedon basketbolcu Pero Antic’i de devreye sokan Kanarya, eljif’i İstanbul’a getirdi.

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