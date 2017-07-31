FUTBOL
Lens: "2-3 gün içinde oradayım"
31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:55:32 | Güncelleme: 10:17:02
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşanıyor...
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Gazete Habertürk'ün haberine göre, Sunderland ile yeni sezon hazırlıklarına başlamasına karşın İngiliz kulübüyle yollarını ayırma noktasına gelen Hollandalı oyuncu futbol hayatına yeniden Türkiye’de devam edeceği yönünde sinyal verdi...
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Yaşanan gelişmeye göre; Jeremain Lens’in, Türkiye’de yardımcılığını ve şoförlüğünü yapan kişiyi arayıp “2-3 gün içinde Türkiye’de olacağım, sakın başka bir yerde çalışma. Beni bekle” dediği ortaya çıktı...
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Başarılı kanat oyuncusunun “Hangi takımda oynayacaksın?” şeklindeki soruyu ise “Sürpriz” şeklinde cevapladığı belirtildi.
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BEŞİKTAŞ AĞIR BASIYOR
Fenerbahçe’nin eskisi kadar istekli olmadığı Lens’in, geçtiğimiz sezondan beri kendisiyle ilgilenen ve kanat oyuncusu arayan Beşiktaş’a imza atmasının an meselesi olduğu iddia edildi.
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Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş, daha önce yaptığı açıklamalarda, yıldız futbolcunun Beşiktaş’ta görmek istedikleri oyuncular arasında yer aldığını ve transferine sıcak baktıklarını söylemişlerdi.
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Öte yandan Siyah-Beyazlılar’ın, Fenerbahçe’nin de yaptığı gibi Lens’i 1 sezonluğuna kiralaması bekleniyor.
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‘HER AN TAKIMDAN AYRILABİLİR´
Jeremain Lens’in formasını giydiği Sunderland’de teknik direktör Simon Grayson, Hollandalı yıldızın birkaç gün içinde takımdan ayrılabileceğini söyledi.
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Son iki hazırlık karşılaşmasında oynamayan 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili soruları yanıtlayan Grayson şu ifadeleri kullandı “Bradford maçında sakatlandı ve o yüzden iki maçtır oynamıyor."
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"Ayrıca önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir teklif gelirse takımdan ayrılabilir. Bekleyip göreceğiz”
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Miranda konusunda sorun yaşayan Kartal’da, Domagoj Vida yeniden gündeme alındı.
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Geçtiğimiz sezon biter bitmez Hırvat stoper için girişimlerine başlayan ancak hem Dinamo Kiev’in yüksek ücret istemesi hem de oyuncunun aralık ayında sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bekleme kararı alan Beşiktaş yeniden harekete geçti.
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Ukrayna temsilcisinin kapısını çalan Beşiktaşlı yetkililer, 2.5 milyon Euro teklif etti. Gelecek yanıta göre transfere yön verilecek.