ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Lens: "2-3 gün içinde oradayım"

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:55:32

  • 1 Lens: "2-3 gün içinde oradayım"
    1 | 13

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşanıyor...

  • 2 Lens: "2-3 gün içinde oradayım"
    2 | 13

    Gazete Habertürk'ün haberine göre, Sunderland ile yeni sezon hazırlıklarına başlamasına karşın İngiliz kulübüyle yollarını ayırma noktasına gelen Hollandalı oyuncu futbol hayatına yeniden Türkiye’de devam edeceği yönünde sinyal verdi...

  • 3 Lens: "2-3 gün içinde oradayım"
    3 | 13

    Yaşanan gelişmeye göre; Jeremain Lens’in, Türkiye’de yardımcılığını ve şoförlüğünü yapan kişiyi arayıp “2-3 gün içinde Türkiye’de olacağım, sakın başka bir yerde çalışma. Beni bekle” dediği ortaya çıktı...

  • 4 Lens: "2-3 gün içinde oradayım"
    4 | 13

    Başarılı kanat oyuncusunun “Hangi takımda oynayacaksın?” şeklindeki soruyu ise “Sürpriz” şeklinde cevapladığı belirtildi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Lens: "2-3 gün içinde oradayım"
    5 | 13

    BEŞİKTAŞ AĞIR BASIYOR
    Fenerbahçe’nin eskisi kadar istekli olmadığı Lens’in, geçtiğimiz sezondan beri kendisiyle ilgilenen ve kanat oyuncusu arayan Beşiktaş’a imza atmasının an meselesi olduğu iddia edildi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 9
  • Misafir 1 dakika önce
    Aziz yıldırım istifa!
  • Misafir 46 dakika önce
    çok iyi transfer...tam bir kartal kanadı.helal olsun başkan
  • Misafir 1 saat önce
    Lens Fener e gelecek sadece BJK nin elinden kaptık süsü veriliyor hepsi bu. Bjk'de para mı var nasıl alacak?
Tüm yorumları göster(9)
Kalan karakter : 2000