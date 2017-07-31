Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında devam eden Galatasaray, Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak. Futbolseverler, maçın başlangıç saatini merak ediyor. Peki, Galatasaray - Akhisar Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda elenen Galatasaray, rotayı Süper Lig'e çevirdi. Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Süper Lig ekibi Aksihar Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak. Galatasaray - Akhisar Belediyespor maçı 31 Temmuz Pazartesi (bugün) günü saat 18.00'de başlayacak. Mücadelenin yayınlanacağı kanal henüz belli değil.

GALATASARAY YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampında yaptığı akşam antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.



Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdor kasabasında bulunan Therme Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Igor Tudor'un, futbolcularla yaptığı toplantıyla başladı.



Toplantının ardından koşu yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmana fiziksel çalışma ve ısınma hareketleriyle davam etti. Pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı. Maçı sık sık durduran Igor Tudor'un, oyuncularını uyardığı gözlendi.



Yaklaşık bir saat süren antrenmanı, Galatasaraylı taraftarlar da takip etti.



Öte yandan, antrenman basına açık olmasına rağmen, gazetecilerin çalışmaları yaklaşık 150 metre uzaktan takip etmelerine izin verildi. Bu durum birçok foto muhabiri ve kameramanın çalışmasını güçleştirdi.

"HEDEF ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK"

Galatasaray'ın kamp yaptığı Avusturya'da yeni transfer Mariano, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İyi bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizen Mariano sözlerine “Hedefimiz ligin ilk maçına hazırlanmak. Herkes elinden geleni yapıyor. Lige iyi başlayıp o şekilde de devam etmek istiyoruz” diyerek başladı.



Brezilyalı sağ bekin basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar ise şöyle:



Hedeflerde bir şaşma yok. Şampiyonluklar, kupalar kazanmak için geldim. Geçmişteki hedeflerim neyse Galatasaray’da da hedef aynen devam edecek. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.



Mutlaka Avrupa’da devam etmek isterdik. Şu an için lige odaklanmak gerekiyor. Türkiye Ligi ve kupası ana hedefimiz. Bu sene şampiyon olup seneye Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek istiyorum



Kısa bir süre önce geldim. Maicon, Muslera ve Mert bana çok yardımcı oluyor. Adaptasyon sürecini kısa sürede atlattım; atlatmaya da devam ediyorum. Hedefim bu süreci en kısa sürede sonlandırıp takıma katkı sağlayabilmek.



Feghouli’nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İspanya’dan da tanıyorum. Gelirse büyük katkı sağlayacaktır. Kamera önünde biraz utangaçım. Gülmediğimi düşünmenizin nedeni bu. Arkadaşlarımla olduğumda ise çok eğlenceli bir insanım…



Sabri’nin ismini duydum ama çok yakından tanıyorum dersem yalan olur. İspanya’da oynarken Türkiye Ligi’ni çok takip edemiyordum. Ben Galatasaray’a neler verebilirim ona bakıyorum. Galatasaray’a gelme amacım bu. En iyi şekilde adapte olup uzun yıllar sağ bekte görev almak istiyorum.



İtalya ve İspanya’dan teklifler vardı. Galatasaray’dan teklif aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile. Çok büyük, önemli tarihe sahip, Avrupa’da şampiyonluklar kazanmış bir camia. Diğer teklifler dışarıda kaldı ve hemen kabul ettim.



Tempolu antrenmanlar yapıyoruz. Bu dönemde de bunu yapmamız lazım. Sezon boyunca fiziksel açıdan bir sıkıntı yaşamamalı ve iyi bir başlangıç yapmalıyız. Şampiyonluk ve Türkiye Kupası hedefimiz. Bunun için de en iyi şekilde hazırlanıp kampı iyi geçirmek gerekiyor. Taraftarımız bizi beklesin. Hem ofansif hem de defansif olarak beraber oynayan bir Galatasaray izleyecekler. Bizi desteklemeye devam etsinler.



Her hocada biraz çılgınlık vardır. İspanya’daki hocamın bana katkısı çok oldu. Güzel yıllar geçirdik. Bendeki yeri ayrıdır. Igor Tudor ile sadece 2 haftadır çalışıyoruz. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağım. İlk izlenimim iyi bir antrenör olduğu…

galatasaray

akhisar belediyespor

hazırlık maçı