Aboubakar'dan 7 maçta 8 gol

Kartal'ın, bonservisini almak için görüşmelerini sürdürdüğü Vincent Aboubakar, attığı gollerle Porto’yu taşımaya devam ediyor. Kamerunlu forvet, son olarak takımının dün akşam Deportivo’yla oynadığı ve 4-0 kazandığı hazırlık maçına attığı 2 golle damgasını vurdu. Aboubakar böylece, 7. hazırlık maçında 8. golünü kaydetti.
- Vincent Aboubakar
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YORUMLAR 1
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Misafir 2 dakika öncebesle büyüt yetiştir eller yesin abu seneye bekliyoruz00