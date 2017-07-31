Aboubakar'dan 7 maçta 8 gol

Kartal'ın, bonservisini almak için görüşmelerini sürdürdüğü Vincent Aboubakar, attığı gollerle Porto’yu taşımaya devam ediyor. Kamerunlu forvet, son olarak takımının dün akşam Deportivo’yla oynadığı ve 4-0 kazandığı hazırlık maçına attığı 2 golle damgasını vurdu. Aboubakar böylece, 7. hazırlık maçında 8. golünü kaydetti.

Vincent Aboubakar

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