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Aboubakar
FUTBOL

Aboubakar'dan 7 maçta 8 gol

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar, Porto formasıyla çıktığı 7. hazırlık maçında 8 kez ağları sarstı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:20:09 Güncelleme: 10:23:17

Kartal'ın, bonservisini almak için görüşmelerini sürdürdüğü Vincent Aboubakar, attığı gollerle Porto’yu taşımaya devam ediyor. Kamerunlu forvet, son olarak takımının dün akşam Deportivo’yla oynadığı ve 4-0 kazandığı hazırlık maçına attığı 2 golle damgasını vurdu. Aboubakar böylece, 7. hazırlık maçında 8. golünü kaydetti.

  • Vincent Aboubakar
  • Beşiktaş transfer haberleri
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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    besle büyüt yetiştir eller yesin abu seneye bekliyoruz
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