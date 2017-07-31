"PSG, Neymar'ı alırsa UEFA'ya başvururuz"

Neymar’ın PSG’ye transferi arap saçına dönerken, konuya şimdi de La Liga dahil oldu! PSG’nin sahiplerinin yayın haklarını elinde bulundurduğu La Liga’nın başkanı Javier Tebas, transferin gerçekleşmesi halinde PSG’yi UEFA ve İsviçre bağımsız mahkemelerine şikayet edeceklerini söyledi. Fransız ekibinin hamlelerinin FFP ve rekabet ilkelerini ihlal ettiğini dile getiren Tebas, “PSG Başkanı’nı ofisime çağırdım. Bana sinirlendi. Kendi kulübüyle birlikte, ligi de korumalı” şeklinde konuştu.



RAMOS'TAN NEYMAR İTİRAFI

Real Madrid’in sembol isimlerinden Sergio Ramos, 220 milyon Euro’ya PSG’ye transferi konuşulan Barcelona’nın yıldızlarından Neymar için ilginç açıklamalarda bulundu. 3-2 kaybettikleri hazırlık maçının ardından Sambacı ile forma değiştiklerini belirten Ramos, “Umarım onun son Barça forması olur. Biz de problemimizden kurtulmuş oluruz” dedi.

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