Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Sturm Graz bilet

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile rövanş maçına çıkacak. İlk maçında deplasmandan 2-1 skorla avantajlı ayrılan Sarı-Lacivertliler bu maçtan galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Bilet fiyatları ne kadar? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

2016-2017 Spor Toto Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda başladı. Avrupa'daki ilk rakibi olan Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeye başaran Fenerbahçe, avantajı kaptı. Temsilcimiz Fenerbahçe, evinde misafir edeceği Sturm Graz'ı eleyip tur atlamak istiyor.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? (UEFA AVRUPA LİGİ)

Fenerbahçe ile Sturm Graz rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci buluşmasında Avusturya’nın Sturm Graz takımına konuk edecek. Fenerbahçe - Sturm Graz maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma D Smart'ın Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı bilet fiyatları şu şekilde;

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ :50,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST A-B H-I BLOK :100,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :120,00 TL

FENERIUM ALT A-B-H-I BLOK :180,00 TL

FENERIUM ALT C-G BLOK :200,00 TL

FENERIUM ALT D-F BLOK :230,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK :240,00 TL

FENERBAHÇE İLK MAÇINDA KAZANDI

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonunun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı 2-1 yendi. Öte yandan Fenerbahçe'ye uluslararası arenada en iyi derecesini 2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynatarak yaşatan Aykut Kocaman, "Yarım kalan işlerim var" diye tekrar döndüğü Fenerbahçe'de 4 yıl sonra ilk resmi maçında çıktı.

Mücadelede ev sahibi ekip 10. dakikada Stefan Hierlander'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Deplasmanda taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe, 29. dakikada skoru eşitledi. Alper Potuk'un ceza sahası içerisinde gönderdiği topu ön direkte tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Dario Maresic, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1. Bu golden 6 dakika sonra Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Valbuena'nın köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Roman Neustadter'in kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında tempo düşmemesine rağmen iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.