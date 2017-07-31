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Başakşehir-Club Brugge maçını Istvan Kovacs yönetecek

Başakşehir'in Club Brugge'ü ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:07:54 Güncelleme: 15:13:20

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 2 Ağustos Çarşamba günü oynayacağı rövanş maçını, Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene'nin yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Iulian Calin olacak.

Medipol Başakşehir ile Club Brugge arasında Belçika'da oynanan ilk karşılaşma 3-3 berabere bitmişti.

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