Şenol Güneş Milli Takım'a geçecek mi? Güneş, Yıldırım Demirören ile bir araya geldi

Ntvspor'un haberine göre TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

TFF'nin deneyimli teknik adam ile 4 maç için bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Şenol Güneş, 4 maçlık teklifi kabul ederse hem Beşiktaş'ı hem de Milli Takım'ı çalıştıracak.

FİKRET ORMAN: TFF'DEN BİZE GELEN BİR TEKLİF YOK

Sporx'in haberine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TFF'den kendilerine Şenol Güneş ile ilgili bir teklif gelmediğini açıkladı. Yurt dışında bulunan Fikret Orman, Şenol Güneş hakkında "TFF'den bize gelen bir teklif yok, beni kimse aramadı, şu ana kadar bize ulaşmış bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

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