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Şenol Güneş Milli Takım'a geçecek mi? Güneş, Yıldırım Demirören ile bir araya geldi

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Şenol Güneş ile görüştü

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takım teknik direktörlük görevi için Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş ile bir araya geldi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 15:14:56 Güncelleme: 15:40:05

Ntvspor'un haberine göre TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

TFF'nin deneyimli teknik adam ile 4 maç için bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Şenol Güneş,  4 maçlık teklifi kabul ederse hem Beşiktaş'ı hem de Milli Takım'ı çalıştıracak.

FİKRET ORMAN: TFF'DEN BİZE GELEN BİR TEKLİF YOK
Sporx'in haberine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TFF'den kendilerine Şenol Güneş ile ilgili bir teklif gelmediğini açıkladı. Yurt dışında bulunan Fikret Orman, Şenol Güneş hakkında "TFF'den bize gelen bir teklif yok, beni kimse aramadı, şu ana kadar bize ulaşmış bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 31
  • Misafir 5 dakika önce
    bırak Beşiktaş'ın yakasını yıldırım bey lütfen senin ve yönetiminin borcunu daha ödeyemedik
  • Misafir 5 dakika önce
    Kardeşim ne kadar saçma ya, Terime de aynısını yaptınız
  • Misafir 6 dakika önce
    yazik yazik bu ulkede hoca kalmadi mi
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