Beşiktaş, Gary Medel için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Inter'den Gary Medel için girişimlere başladı. Ntvspor'un haberine göre siyah beyazlılar Şilili futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor.



Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Öncelikle forvet ve stoper transferi yapmak isteyen yönetim, Inter'den Gary Medel için görüşmelere başladı.



Atınç'ın sakatlanmasının ardından savunma oyuncusu konusunda temaslarını arttıran yönetim, İtalyan ekibine teklifini iletti. Şilili futbolcu için 2 milyon Euro bonservis bedeli vermeyi planlayan yönetim, Inter'den yanıt bekliyor.



29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşırken, kulüplerin anlaşması halinde transfer kısa süre içinde tamamlanacak.



Sağ ve sol stoper bölgelerinin yanı sıra, 6 numara poziyonunda da oynayabilen Medel, 2010'da Boca Juniors'dan Sevilla'ya transfer oldu. 2013-2014 sezonunda kiralık olarak Cardiff City'de oynayan Medel, son 3 sezondur Inter forması giyiyor.



Şilili oyunucu geçen sezon İtalyan ekibi ile 31 maça çıktı. Medel kariyerinde 80 kez Şili Milli Takımı forması giydi.

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