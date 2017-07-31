Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Sevilla'ya transferini açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Simon Kjaer'in transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Simon Kjaer, İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Fenerbahçe, 28 yaşındaki savunmacısı için 13 milyon Euro bonservis bedeli alacak. Sarı-lacivertliler, Kjaer'den gelecek bonservis bedelini Hatem Ben Arfa, Lucas Lima ve forvet transferi için kullanacak.

Fenerbahçe'ye Temmuz 2015'te Lille'den transfer olan Kjaer, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 88 maça çıkmıştı. Danimarkalı oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

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