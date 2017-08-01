Fenerbahçe'den Lucas Perez'e: Kararını ver

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin Lucas Perez’e olan ilgisinin devam ettiği ortaya çıktı...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; uzun bir süredir Sarı-Lacivertliler’in gündeminde olan İspanyol forvet, eski kulübü Deportivo ile de görüşme halindeydi. 10 yıllık sözleşme teklif eden La Liga ekibiyle büyük oranda anlaşan Perez, Deportivo ile imza aşamasına gelmesine rağmen Sarı-Lacivertliler’e ise hala net kararını bildirmedi.

9 numaranın yeni transfer Alexandre Lacazette’e verilmesinin ardından menajer Wenger hakkında sert açıklamalar yapan ve Arsenal’le ipleri tamamen koparan 29 yaşındaki oyuncunun, son bir kez daha Fenerbahçe ile masaya oturduğu öğrenildi.

NEWCASTLE İDDİASI

Deportivo’nun ilgisine rağmen Sarı-Lacivertliler’in teklifini de düşünen Lucas Perez’in menajeri ile İngiltere’de bir araya gelen yönetim, tavrını net şekilde belli etti.

İspanyol golcüye daha fazla süre tanıyamayacaklarını belirten Fenerbahçeli kurmaylar, “Sezon başlıyor fakat Perez hala kararını vermedi. Artık vakit kalmadı. Kararını ver, biz de ona göre yol haritamızı çizelim” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu görüşmenin ardından Perez’den gelecek yanıtı beklemeye başlayan Sarı-Lacivertliler, çıkacak sonuca göre alternatiflere yönelecek. Öte yandan İngiliz basınınde yer alan haberlerde; 29 yaşındaki forveti Newcastle United’ın da istediği ileri sürüldü.