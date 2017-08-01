Sevilla'dan senaryolu transfer duyurusu!

Sevila, 2013-2014 sezonu öncesinde Manchester City'ye 20 milyon Euro'ya sattığı Jesus Navas'la anlaşmaya vardı.

Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren Navas, eski takımı Sevilla'ya geri döndü. Endülüs ekibi için sağlık kontrolünden geçen ve resmi sözleşmeye imza atan Navas'ın transferi ilginç şekilde duyuruldu.

Navas'ı kaçırıp arabanın bagajına koyan 2 kişi, aracı Sevilla'nın stadına getirip, Navas'ın sahaya girmesini istiyor. Senaryolu kısa filmi andıran transfer duyurusu özellikle sosyal medyada büyük ilgi çekti.

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 1, 2017