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FUTBOL

Sevilla'dan senaryolu transfer duyurusu!

Eski oyuncusu Jesus Navas'ı kadrosuna katan Sevilla, bu transferi senaryolu kısa filmle açıkladı

01 Ağustos 2017 Salı, 15:08:25 Güncelleme: 15:13:12

Sevila, 2013-2014 sezonu öncesinde Manchester City'ye 20 milyon Euro'ya sattığı Jesus Navas'la anlaşmaya vardı.

Manchester City ile olan sözleşmesi sona eren Navas, eski takımı Sevilla'ya geri döndü. Endülüs ekibi için sağlık kontrolünden geçen ve resmi sözleşmeye imza atan Navas'ın transferi ilginç şekilde duyuruldu.

Navas'ı kaçırıp arabanın bagajına koyan 2 kişi, aracı Sevilla'nın stadına getirip, Navas'ın sahaya girmesini istiyor. Senaryolu kısa filmi andıran transfer duyurusu özellikle sosyal medyada büyük ilgi çekti.

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