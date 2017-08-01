Negredo Beşiktaş'a çok yakın (Alvaro Negredo kimdir?)

Beşiktaş Alvaro Negredo transferinde sona yaklaştı... Transfer için görevlendirilen menajer Ahmet Bulut, Negredo'nun kulübü Valencia ile İspanya'da görüşme yapıyor.
İspanyol basını Negredo transferinin gün içinde bitebileceğini belirtti.
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— HT Spor (@htspor) August 1, 2017
ALVARO NEGREDO KİMDİR?
Tam adı: Álvaro Negredo Sánchez
Doğum tarihi: 20 Ağu 1985
Doğum yeri: Madrid Ispanya
Yaş: 31
Boy: 1,86 m
Mevki: Forvet
Ayak: Sol
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Son sezon performansı: 39 maç / 10 gol / 4 asist (Middlesbrough'da kiralık)
Oynadığı kulüpler: Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough
— HT Spor (@htspor) July 30, 2017
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