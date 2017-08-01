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Negredo Beşiktaş'a çok yakın (Alvaro Negredo kimdir?)

Negredo Beşiktaş'a çok yakın

Menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş'ın transfer listesindeki Negredo için İspanya'da Valencia ile görüşüyor

01 Ağustos 2017 Salı, 16:14:18 Güncelleme: 16:24:07

Beşiktaş Alvaro Negredo transferinde sona yaklaştı... Transfer için görevlendirilen menajer Ahmet Bulut, Negredo'nun kulübü Valencia ile İspanya'da görüşme yapıyor.

İspanyol basını Negredo transferinin gün içinde bitebileceğini belirtti.

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ALVARO NEGREDO KİMDİR?
Tam adı: Álvaro Negredo Sánchez
Doğum tarihi: 20 Ağu 1985
Doğum yeri: Madrid Ispanya
Yaş: 31
Boy: 1,86 m
Mevki: Forvet
Ayak: Sol
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Son sezon performansı: 39 maç / 10 gol / 4 asist (Middlesbrough'da kiralık)
Oynadığı kulüpler: Rayo Vallecano, Real Madrid, Almeria, Sevilla, Manchester City, Valencia, Middlesbrough

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