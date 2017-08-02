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Beşiktaş, Abdennour için Valencia ile görüşecek! Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş, Abdennour için Valencia ile görüşecek

Beşiktaş, Valencia yönetimi ile stoper Abdennour için de görüşme yapacak

01 Ağustos 2017 Salı, 23:50:56 Güncelleme: 02 Ağustos 2017 Çarşamba, 00:04:42

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...

BeIN Sports'un haberine göre, Valencia'dan Alvaro Negredo'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş İspanyol ekibiyle stoper Abdennour için de görüşme yapacak.

ABDENNOUR KİMDİR?

ADI: Aymen Abdennour
DOĞUM TARİHİ: 6 Ağustos 1989 (27 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Sousse / Tunus
BOYU: 1,87 m
UYRUĞU: Tunus
MEVKİ: Stoper
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 6 milyon €
2016-2017 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 14 maç, 4 sarı kart
OYNADIĞI TAKIMLAR: Sahel, Werder Bremen, Toulouse, Monaco, Valencia

 

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