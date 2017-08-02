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FUTBOL

Roman Neustadter'e 2 talip

Fenerbahçeli Roman Neustadter'e Spartak Moskova'dan sonra Shakhtar Donetsk de talip oldu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:53:06 Güncelleme: 09:57:37

Fenerbahçe'ye geçen sezon gelen fakat fazla şans bulamayan Roman Neustadter, kamp sürecinde sergilediği performansla Aykut Kocaman’ın gözdelerinden biri haline geldi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Kjaer’in ayrılmasının ardından Skrtel’le birlikte savunmanın ortasında yer almasına kesin gözüyle bakılan 29 yaşındaki futbolcuya bir talip daha çıktı. Spartak Moskova’nın ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in de Rus stoper için nabız yokladığı öğrenildi.

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