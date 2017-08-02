Van Persie Sturm Graz maçında forma giyebilir

Ağrıları nedeniyle ilk maçın 18 kişilik kadrosuna alınmayan Robin van Persie’nin, rövanşta sahada olması bekleniyor... Bu akşamki testin ardından Hollandalı yıldızın durumu netleşecek. İyi durumda olursa RvP’ye 11’de şans bulacak.



FORMAYI 'ISLA'TACAK

Yeni transfer Mauricio Isla, kısa sürede takıma uyum sağladığı gibi formayı da kapmak üzere... Fiziksel açıdan oldukça hazır gelen Şilili sağ bek, son anda büyük bir süpriz olmassa Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Sturm Graz ile oynanacak karşılaşmada ilk 11’de yer alacak.

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Van Persie

Fenerbahçe Sturm Graz