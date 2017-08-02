ÖNE ÇIKANLAR
Van Persie Fenerbahçe
FUTBOL

Van Persie Sturm Graz maçında forma giyebilir

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı, UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'a karşı oynanacak rövanş maçında 11'de şans bulabilir

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:02:04 Güncelleme: 10:05:17

Ağrıları nedeniyle ilk maçın 18 kişilik kadrosuna alınmayan Robin van Persie’nin, rövanşta sahada olması bekleniyor... Bu akşamki testin ardından Hollandalı yıldızın durumu netleşecek. İyi durumda olursa RvP’ye 11’de şans bulacak.

FORMAYI 'ISLA'TACAK
Yeni transfer Mauricio Isla, kısa sürede takıma uyum sağladığı gibi formayı da kapmak üzere... Fiziksel açıdan oldukça hazır gelen Şilili sağ bek, son anda büyük bir süpriz olmassa Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Sturm Graz ile oynanacak karşılaşmada ilk 11’de yer alacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER