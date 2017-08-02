Neymar, PSG'ye transfer olmak üzere!

Paris Saint-Germain, birçok futbol otoritesince yüzyılın transferi olarak görülen Neymar hamlesinde mutlu sona ulaşmak üzere... Uzun süredir gündemi meşgul eden transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da Neymar, bu sabahki antrenmana katılmadı ve yaklaşık 30 dakika sonra tesislerden ayrıldı.

France Football, Neymar'ın PSG'ye imza atmak üzere olduğunu öne sürerken Radio Catalunya Brezilyalı oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve "Aileme bakmak zorunda olduğum için PSG'ye gidiyorum" dediğini iddia etti.

Barcelona da konuyla ilgili olarak bir resmi açıklama yaptı ve Neymar'ın tesislerden ayrıldığını doğruladı. Katalan ekibinin açıklamasında "Neymar, teknik direktörden izinli olarak bugünkü antrenmana katılmadı." ifadeleri yer aldı.

PSG'nin Barcelona ile olan sözleşmesinde 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Neymar için bu fesih bedelini ödemeyi kabul ettiği öne sürülmüştü. Brezilyalı futbolcunun Katar'ın başkenti olan Doha'da basına tanıtılması bekleniyor.

Neymar, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu: İhtiyacım olduğu için söylemiyorum fakat her koşula adapte olmayı öğrendim. Varlığı da yokluğu da bilirim. Aç ya da tok olsam da her şeyim olsa ya da hiçbir şeyim olmasa da mutlu bir şekilde yaşamanın sırrını öğrendim

La Liga Başkanı Javier Tebas, geçen günlerde yaptığı açıklamada bu transferin UEFA'nın Finansal Fair-Play kriterlerine engel olduğunu ifade etmişti.

LA LİGA BAŞKANI TEBAS: Bu transferi UEFA'ya şikayet edeceğiz. Eğer UEFA bir şey yapmazsa çözümü İsviçre ve Brüksel yargılarında arayacağız. Bu, sadece Neymar'la ilgili bir durum da değil, çok önceden planladığımız bir şey. Şu an tehlikede olan sadece Barcelona değil, İspanyol futbolu! Bugün Barcelona'ya olan yarın Real Madrid, Atletico Madrid ya da bir başka kulübün başına gelebilir.

neymar

psg

barcelona

transfer