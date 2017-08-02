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Fabian Castillo Trabzonspor
FUTBOL

Castillo'dan Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonsporlu Fabian Castillo'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:58:50 Güncelleme: 11:04:06

Trabzonspor'un Slovakya kampında Hollanda'nın Heerenveen takımı ile oynadığı son hazırlık maçında sakatlık yaşayan Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo'nun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yapılan kontrollerin ardından sağ arka adalesinde gerilme tespit edilen Castillo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ayrıca oyuncunun daha önce menisküs problemi yaşaması nedeniyle de ameliyatının planlandığı kaydedildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    nasil bir aileyse....
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