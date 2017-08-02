"Trabzonspor geleceğe yürüyor"

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, bordo mavili kulübün yeniden tarih yazmaya ve efsane olmaya hazırlandığını söyledi, "Şimdi geçmişinden güç alan bu kulüp, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor" dedi.



Trabzonspor Kulübü'nün 50'nci yıl kutlamaları kapsamında bugün saat 10.00'da Trabzon Atatürk Alanı'nda tören düzenlendi. Bordo mavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, beraberindeki yöneticiler, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, kulübün kurucularından Nizamettin Algan ve taraftarlarında yer aldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Burada açıklamalarda bulunan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, gurur ve zafer dolu bir tarihin 50'nci yılında olduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Bugün yarım asırlık bir çınarın gölgesi altındayız. 2 Ağustos 1967 günü, kentimizin amatör kulüpleri Trabzon'u profesyonel liglerde temsil edebilmek için birleşmeye `Evet' dediler. Trabzonspor, uzun uğraşlar sonucu kuruldu. Kulübümüz bu kendin futbol sevdalısı gençlerinin; yani bizim babalarımızın, amcalarımızın, dedelerimizin elinde büyüdü. Ve onların gösterdikleri azim ve mücadele ile kısa sürede Trabzon'un ismini sadece Türkiye'ye değil; tüm dünyaya duyurdu. Trabzonspor Anadolu İhtilali'nin sahibidir. Şampiyonluk meşalesini Anadolu'ya ilk getirendir."



"YENİDEN TARİH YAZMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Trabzonspor'un geleceğe yürüdüğünü ifade eden Çubukçu, "Şimdi geçmişinden güç alan bu kulüp, taraftarlarının da desteğiyle geleceğe yürüyor. Yeni yuvamızda yeniden tarih yazmaya, efsane olmaya hazırlanıyor. Karedeniz Fırtınası yarım asırlık mazisiyle 50'nci yaşını kutluyor. Bizler bu anlamlı günde, Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak görev başında olmaktan ve daha da önemlisi böyle büyük bir camianın parçası olmaktan ötürü büyük onur duyuyoruz. Sizlerle yaşayacağımız ve Trabzonspor'u beraber taşıyacağımız nice 50 yıllarımız olsun" diyerek açıklamalarını noktaladı.



Daha sonra ise Atatürk Anıtı'nın önünde günün hatırasına toplu fotoğraf çekimi yapıldıktan sonra tören sona erdi.

trabzonspor

Ahmet Çubukçu