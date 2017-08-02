Atletico Madrid Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Audi Kupası finali

Almanya'da düzenlenen Audi Kupası'nın finalinde Atletico Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Yarı finalde Bayern Münih'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen Liverpool ve Napoli'yi 2-1'lik skorla eleyen Atletico Madrid arasında oynanacak final karşılaşması çekişmeli bir maça sahne olacak. Peki, Atletico Madrid - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları....

Atletico Madrid, yarı finalde İtalya temsilcisi Napoli ile karşılaştı. Bu maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan İspanya devi, adını finale yazdırdı. Öte yandan İngiltere'nin köklü kulüplerinden Liverpool, Bayern Münih ile oynadığı yarı final karşılaşmasında rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Atletico Madrid ile Liverpool arasında oynanacak final maçı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

ATLETİCO MADRİD - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Audi Kupası final maçında Atletico Madrid ile Liverpool mücadele edecek. Atletico Madrid - Liverpool maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak. Allianz Arena'da heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Atletico Madrid

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LİVERPOOL