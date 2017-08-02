Osmanlıspor'da Andreas Maxsö sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un 4 yıllık anlaşmaya vardığı Danimarkalı stoper Andreas Maxsö, sağlık kontrolünden geçirildi.



Acıbadem Ankara Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Maxsö, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.



Danimarka Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Nordsjaelland'dan transfer edilen 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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Andreas Maxsö