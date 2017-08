Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçında Sturm Graz'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, mücadele öncesinde Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Kocaman, Rus futbolcu Roman Neustadter ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Kocaman'dan önce söz alan Roman, kendilerini neyin beklediğini çok iyi bildiklerini ifade ederek, "Karşı takımın nasıl oynadığını biliyoruz. Maçın başından itibaren karşı koymamız gerektiğini biliyoruz. Kalitemizi ortaya koyarsak şansımız fazlasıyla var. Yoğun çalıştık ve gücümüzü biliyoruz, kazanmak istiyoruz" dedi.

Kjaer'in Sevilla'ya transfer olmasıyla ilgili olarak da konuşan Neustadter, "Bu bağlamda başka arkadaşlarımızı devreye sokacağız. İyi bir takımımız var ve biz bir takım olarak Kjaer'in yokluğunu bir şekilde telafi edeceğiz" diye konuştu.

"BURADA MUTLUYUM"

Hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili olarak konuşmak istemeyen Roman, "Çok önemli bir maç var ve sadece ona konsantre olacağım. Neler yazıldığını biliyorum ama dediğim gibi şu anda sadece yarınki maça odaklanmış durumdayım. Burada mutluyum ve takımıma destek vermek istiyorum. Bana verilen güvenle alakalı çok umutluyum. Sayın teknik direktörümüz bize bu görevi veriyor ve biz de gösterdiği yolu takip ederek neler yapmamız gerektiğini göreceğiz. Her şeyin zamanı var ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Neustadter son olarak da Kjaer'in yerine 1 ismin gelmesi gerektiğini ve bu sezon çok fazla maça çıkacaklarını söyledi.

"KÜÇÜK BİR AVANTAJIMIZ VAR"

Roman Neustadter'e açıklamalarından dolayı teşekkür ederek söze başlayan Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Bizim biraz daha futbolun diğer tarafına bakışımızı toparlayan cevaplar verdi. İlk maçta neler olduğu ve yarın bizi nelerin beklediğiyle alakalı. Maç yoğunluğuna konsantre olmasını istediğimiz oyuncunun transfere yoğunlaşmadan konuşması çok güzel" dedi. Bu maç öncesinde küçük de olsa bir avantaja sahip olduklarını ifade eden Kocaman, "Rakibimiz maçın sonlarında, biz oyundan düştükten sonra neler yapabileceğini gösterdi. Son derece organize bir takım. Fırsat bulurlarsa hemen kendi oyunlarını rakibe kabul ettirmek için her şeyi yapıyorlar. Bizden sonra deplasmanda oynadıkları Austria Wien maçını kazandılar. Nispeten bize göre daha tamamlanmış bir takım karşısında küçük bir avantajımız var. Bu turu geçerek Play-Off'lara, ardından da gruplara kalmak temel amacımız" diye konuştu.

"BURADA OLMAK HEYECAN VERİCİ"

Taraftarların maça olan ilgisinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aykut Kocaman, "Bu takımın ve kulübün en büyük dinamiği taraftardır. Taraftarsız bir Fenerbahçe düşünmek mümkün değil. 3 Temmuz gibi bir dönemi geçirmiş, bütün dünya aleme kenetlenmenin ne olduğunu gösteren bir taraftar. Bu stat formu itibariyle çok önemli bir yer. İyi futbol için en önemli şeylerden birisi iyi zemin. Topun doğru ve hızlı şekilde akması için, görsel anlamda seyir zevkini artırır. Yatırımın önce yapılması gereken yerlerden birisi, fiziki şartları sağlamak. Antrenman sahalarımız da çok iyi oldu. Sahamızdaki maçlarda topun daha fazla bizde olduğunu düşündüğümüz zaman, bu saha bence seyir zevki açısından, hem de oynayanlar açısından önemli olacaktır. Uzun bir aradan sonra burada olmak heyecan verici. Umuyorum ve diliyorum ki, heyecanım aynı şekilde devam eder, hem oyun hem de sonuçlar bizi rahatlatan etken olur. Çok uzun bir zaman oldu. Yarın dolu tribünler önünde oynayacak olmak sorumluluklarımızı ve heyecanımızı artırıyor. Oluşan kaygıyı ortadan kaldırmak bizim için en önemli amaç olacak" ifadelerini kullandı.

"EN AZ 2 OYUNCUNUN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Takımda eksikliklerin olduğunu ifade eden Kocaman, "Futbol takımlarında her zaman eksik vardır, hata vardır. Rakibin gücü, analizler, bunun gibi pek çok şeyle karşılaşacaksınız ve tamamen tamamlanmış bir takım yer yüzünde yok. Ama en azından 1,5 - 2 ay sonra tam anlamıyla istediğimiz düzeye geliriz. Yeni bir grupla birlikteyim. Bununla beraber henüz transfer dönemi kapanmadı. Pozisyon anlamındaki sıkıntıları düşündüğümüz zaman en az 2 oyuncunun gelmesini bekliyoruz. Yeni gelen oyuncuları da yeni düzenin içine katma zamanını göz önüne aldığınız zaman, 2 - 2,5 aylık bir süreye ihtiyaç olduğu öngörülebilir" diye konuştu.

"ISLA GİBİSİNİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

Robin van Persie'nin dün antrenmana çıktığını ve olumsuz bir geri dönüşün olmadığını söyleyen Kocaman, "Akşam antrenmanında da olumsuz bir geri dönüş olmazsa kadroya almayı isterim. Volkan'ın ilk maçta oynamasının sebebiyle ilgili olarak uyumdan bahsetmiştim. Yarın da Volkan başlayacak kalede. Ama bundan sonraki süreçte Carlos da devreye girecektir. Yarın mümkün olduğu kadar birbirini tanıyan grubu sahaya süreceğim. Isla, 24 Haziran'da Almanya karşısında final oynadı, sonra evine gitti ve sonra buraya geldi. Çok fazla oyuncuyla çalıştım ama bu kadar çabuk şekilde uyum sürecini atlatan ve hazır hale gelen bir isim görmemiştim. Isla, 1 hafta ya da 10 güne kadar tam olarak hazır hale gelecektir diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ HER MAÇI KAZANMAKTIR"

İlk maçtaki kadro gibi uyum sorunu olmayacak bir kadro sahaya süreceğini söyleyen Kocaman, "Nispeten de sakatlık endişesinden uzak isimlerden kurdum. Son maçta oyun kurgusunu değiştiren bir rakip var. Hem oynadığımız maçı, hem de son maçlarını seyrediyoruz. Buradan yola çıkarak kadronun da nasıl şekilleneceğini düşünüyoruz" dedi. Kocaman, önceliğinin lig mi ya da Avrupa mı olduğu sorusuna ise, "Fenerbahçe teknik direktörü kim olursa olsun, bizim sıralamamız şu deme lüksüne sahip değildir. Bu sene de lig veya Avrupa diye bir önceliğimiz yok. Bu kulüp büyük bir kulüp ve her maçı kazanmak isteyen bir kulüp. Bu durum her zaman gerçekleşmiyor ama bu istek hiçbir zaman bitmedi. En önemli maçımız yarınki maç. Bu maçı kazanıp turu geçmek istiyoruz" cevabını verdi.

