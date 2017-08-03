Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sturm Graz'ı konuk edecek. İlk karşılaşmasında deplasmanda 2-1 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, evinde ağırlayacağı Sturm Graz'ı eleyerek tur atlamak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

Fenerbahçe’de geçen sezon yokluğu fazlasıyla hissedilen taraftarlar, tribünlere dönüyor. Aykut Kocaman’ın göreve gelişi, yapılan yeni transferler ve camiada sağlanan barış ortamının ardından tribün grupları da kendi aralarında birlik sağlamıştı. Kombine satışlarının 15 bini geçtiği öğrenilirken, bugün karşılaşmada 30 binin üstünde futbolseverin olması bekleniyor.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz’ı deplasmanda 2-1 yenip tur kapısını aralayan Fenerbahçe, Avusturya ekibini bugün ağırlayacak. 20.30’daki düello Smart Spor’dan yayınlanacak AyKut Kocaman, 1544 gün sonra Sarı-Lacivertli taraftarlarla buluşacak. Her türlü galibiyette ve beraberlikte Fenerbahçe, Play-Off’a kalacak. Graz 2-1 kazanırsa maç uzayacak. Avusturya ekibi, en az 2 farklı ya da 3 ve üstü gol attığı tek farklı galibiyetlerde turu geçen taraf olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Robin van Persie

Sturm Graz: Jörg Siebenhandl, Stefan Hierlander, Fabian Koch, Dario Maresic, Patrick Puchegger, Marvin Potzmann, Philipp Huspek, Sandi Lovric, Peter Zulk, Thorsten Röcher, Deni Alar

'VAN PERSİE İYİLEŞTİ OYNAYABİLİR'

Ağrıları nedeniyle Avusturya’daki maçta oynayamayan Robin van Persie’nin bugün sahada olması beklenirken; Kocaman, Hollandalı’nın son durumuyla ilgili konuştu. Deneyimli hoca, “Van Persie iyileşti. İdmana çıktı. Son kez durumuna bakacağız. Olumsuz bir şey olmazsa sahada olacak” ifadelerini kullandı.

KOCAMAN: ÇOK HEYECANLIYIM

Sturm Graz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Aykut Kocaman, 1544 gün sonra taraftarın karşısına çıkacağı için heyecanlı olduğunu söyledi. Son olarak 2012-13 sezonunda 12 Mayıs 2013’te Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 2-1 yendiği karşılaşmada saha kenarından takımını yöneten deneyimli hoca, bu durumla ilgili olarak şunları söyledi:

'KAYGIYI YENMELİYİZ'

“Heyecanlıyım. Bu kelime kime ne anlatır bilmiyorun ama benim için çok şey anlatıyor. umarım heyecan böyle devam eder. Sonuçlar da bizi dinginleştiren hale getirir. Gerçekten çok heyecanlıyım, ayrıca tribünler de dolu olacak. Bu da heyecanımızı arttırıyor. Ancak kaygı da artıyor. Bu kaygıyı yenerek pozitif tarafa çevirmeliyiz.”

'ISLA GİBİSİNİ GÖRMEDİM'

Yeni transfer Mauricio Isla hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Aykut Kocaman, Şilili futbolcunun kısa süre içinde takımın ana karakterlerinden biri olacağını söyledi. Deneyimli hoca, “Şili Milli takımı’yla son maçını 24 Haziran’da oynadı. uzun bir sürenin ardından dinlenme fırsatı bulamadı. Fiziksel uyum sürecini çabuk atlattı. takıma adapte olmak için böyle çalışan bir oyuncu görmedim. Bir hafta, 10 gün içinde onu ana karakter olarak düşüneceğiz” dedi. Kocaman, ayrıca bugünkü maçta kalede yine Volkan Demirel’e şans vereceğini söyledi.

'EN AZ 2 OYUNCU TRANSFER EDİLMELİ'

Takımın ritmini yakalaması için 1.5-2 aya ihtiyacı olduğunu yineleyen Kocaman, transfer çalışmaları hakkında da bilgi verdi. tecrübeli hoca, “tamamlanma hiçbir zaman olmayacak. tamamen tamamlanmış bir takım yeryüzünde yok. 1.5-2 ay sonra tam anlamıyla toparlanmış hale geliriz. Henüz transfer sezonu kapanmadı. Asgari 2 oyuncu daha transfer edilmeli. en az 2 oyuncu daha bekliyoruz” diye konuştu.