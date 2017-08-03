Galatasaray'dan Nasri hamlesi

Habertürk Spor'un haberine göre; Transfer döneminin hızlı takımı G.Saray, durmak nedir bilmiyor. Birçok mevkisini ses getiren takviyelerle güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, son olarak bir dünya yıldızının peşine düştü. Daha önce de gündemine aldığı Samir Nasri için yeniden atağa geçen Cimbom’un, 30 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği öğrenildi. Sofiane Feghouli’yle sağ kanadını sağlamlaştıran Aslan’ın, geçen sezon Sevilla’da kiralık olarak forma giyen Nasri’yle de sol tarafı güçlendirmek istediği ifade edildi.

TEK RAKİP NİCE

G.Saray’la birlikte İngiliz kulübünün kapısını çalan bir başka takım ise Fransa’nın Nice takımı... Guardiola’nın da gönderilmesini istediği Fransız yıldız için M.City ile pazarlıklarını sürdüren Nice’in, Cimbom’un şimdilik bir adım önünde olduğu konuşuluyor.

EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Slovakya’da yaptığı ilk kampa yeni transferleri Belhanda, Gomis ve Maicon’u yetiştirmeyi başaran G.Saray, aynı durumu ikinci kampta sağlayamadı. Mariano’yu başlamadan, Ndiaye’yi de devam ederken Avusturya kampına götürmeyi başaran Aslan, daha önce anlaştıkları Feghouli ve Fernando da ise hayal kırıklığı yaşadı. Transferlerin bitirilmesine rağmen iki oyuncunun da kulüpleriyle olan alacak meseleleri yüzünden Sarı-Kırmızılılar’a imzası gecikince, ikili için kamp da boşa gitti. Normal şartlar altında dün İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kamp çalışmalarına dahil olmaları beklenen Feghouli ve Fernando, iki gün sonra bitecek olan Avusturya kampına katılamadı.

OLIVIERA İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK

Galatasaray'a imzası son anda iptal olan Mathias Olivera’nın olumsuz sonuçlanan transferinin perde arkasında yaşananları vatandaşı Fernando Muslera, Uruguay basınına anlattı. 19 yaşındaki sol bek için başkan Dursun Özbek ve İgor Tudor’la konuştuğunu belirten Muslera, “Ben ve menajerim Olivera’nın transferi için çok uğraştık” dedi. Oyuncunun babası yüzünden transferin gerçekleşmediğini dile getiren ‘Nando’, “Babasının hareketleri çok yanlıştı. Tam anlaşılmışken ayrıldı. Bu olay beni çok üzdü. Çünkü G.Saray Başkanı’na mahcup oldum” ifadelerini kullandı.