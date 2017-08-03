Twitter resmi hesabından #ComeToBeşiktaş dedi!

Alvaro Negredo'nun transferi, Beşiktaş'ın bununla ilgili hazırladığı video sosyal medyada dünya çapında ses getirdi. En sonunda Twitter da resmi hesabından 'Come to Beşiktaş' dedi.

Sosyal medya sitesinin resmi Twitter Moments hesabından #ComeToBesiktas etiketiyle paylaşım yapıldı.

— Twitter Moments (@TwitterMoments) August 3, 2017

Twitter Moments (Anlar), belli bir konudaki tweet'leri bir araya toplamak için kullanılıyor. Twitter dünya çapında gündem olan olaylar için kendi Twitter Moments hesabından da paylaşımlar yapıyor. İşte Beşiktaş da o paylaşımlardan biri oldu.