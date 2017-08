Rıza Çalımbay: "Eto'o olayı açık konuşalım bomba değildi"

Yeni sezonun ilk toplantısını yaptıklarını ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İlk kampımızı Gerede'de yaptık, gayet başarılı geçti. Mükemmel bir ortam oldu. Daha sonra Avusturya'ya gittik. 3 tane hazırlık maçı yaptık. Maçlar gayet iyi geçti. Orada bütün arkadaşlarımızı oynattık. Fikir sahibi olduk. Yeni gelen arkadaşların kaynaşması için iyi bir hazırlık dönemi oldu" dedi.



"MENEZ VE DENİZ'İN SAKATLIĞI KÖTÜ OLDU"

Menez ve Deniz'in sakatlıklarının kendileri için kötü bir durum teşkil ettiğini söyleyen Çalımbay, "Menez'in sakatlığı bize gelmeden önce ihmal edilmiş. Gelmeden önce ameliyat olsa daha iyi olurdu. Dinlenir geçer diye bakmışlar. 20 dakikalık Küçük bir operasyon geçirdi. Bu ayın 9'undan sonra gelecek. Bir hafta takımdan ayrı çalıştıktan sonra takımla beraber çalışacak. Deniz'in sakatlığı uzun 5-6 hafta oynamama ihtimali var. İkisi adına çok üzgünüm. İkisi bizim için önemli oyunculardı. Beşiktaş maçı öncesi sakatlanmaları kötü oldu" diye konuştu.

"3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay, 3 transfer daha yapmayı düşündüklerini belirtti. Çalımbay, "İyi transferler yaptık. Bizim için iyi oldu. Kampta da çok iyi çalıştılar. Bundan sonra Beşiktaş maçına bakacağız. Oynadığımız maçların hepsi Beşiktaş maçı içindi. Yönetimle konuştuk 3 transfer daha yapmaya çalışacağız. Bu transferler Beşiktaş maçından önce olursa iyi olacak. İki orta saha oyuncusu kesin almaya çalışacağız. Belki de bir defans oyuncusu olabilir" şeklinde konuştu.



"GEÇEN SENEKİ İSTİKRARI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Bu seneki amaçlarının geçen seneki istikrarı sürdürmek olduğunu dile getiren Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçen sene kimsenin beklemediği çok iyi maçlar çıkardık. Geçen seneki istikrarı sürdürmek hatta üstüne koymak istiyoruz. Bu sene hiç kolay olmayacak. Çok zor bir lig bizi bekliyor. Başta Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olsun hepsi güçlendi. Lig kolay geçmeyecek ama biz kendimize güveniyoruz. Geçen senenin üstünde bitirmek için çalışacağız. Birlik beraberlik geçen seneki gibi olmalı. Olmazsa sıkıntı yaşarız. Onun için geçen sene yönetim, taraftar, takım nasılsa o şekilde olmalı. Çok zor bir lig olacak. Takımlar hala transfer yapıyor. Herkes kuvvetleniyor."





"HEDEFİMİZ İLK 10 İÇERİSİNDE ÇOK İYİ YERDE OLMAK"

Her zaman garantici olduğunu söyleyen Çalımbay, "Geçen sene ilk 10 içinde olalım diyordum. Bu ilk 10 içinde birincilikte var 5'incilikte var. Diğer takımların transferlerine bakıldığı zaman Başakşehir baya transfer yaptı. Büyükleri hiç saymıyorum bile. Göztepe filan çok iyi transferler yapıyor. Diğer takımların yatırım ve harcamalarına bakıldığı zaman bizim 3 katı civarında. Geçen seneye bakıldığı zaman Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor yarışta yoktu bu sene onlarda var. Her şey çok farklı olacak, kolay bir lig olmayacak. Kim eksiklerini giderirse onlar yarışta daha şanslı olacak. Biz giden oyuncuların yerine transferler yaptık. Menez ve Deniz'in sakat olması bizim için dezavantaj. Hedefimiz ilk 10 içerisinde çok iyi yerde olmak" dedi.



"ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORUZ DERSEK YANLI OLUR"

Ligin ilk haftasında geçen senenin şampiyonuyla karşılaşacaklarını ifade eden Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının kendilerini korkutmadığını ifade ederek, "Şampiyon takımla başlayacağız lige bu bizi korkutmuyor. Sakatlık yaşamazsak inşallah tam kadro maça çıkacağız. Havaya girmemiz gerekiyor. Herkesin ayağını yere sağlam basması gerekiyor. İpin ucunu bırakırsak Antalyaspor eski yerine döner. Tek korkum o. Geçen sene nasıl alt sırlardan kurtulmak için çabaladıysa bu sene de aynısını yapmalı. Şampiyonluğa gidiyoruz dersek yanlış olur" diye konuştu.

"MELO İSMİNİ İLK DEFA DUYUYORUM"

Transferler hakkında da açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, Melo ismini ilk defa duyduğunu söyledi. Çalımbay, "Bir sürü isim çıkıyor. Ama bunların hiçbirisi doğru değil. Ben ilk defa Melo ismini duyuyorum. Melo'ya ihtiyacımız yok" dedi.



Milli Takım'dan kime teklif gelirse seve seve gidip yapması gerektiğini belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yerli antrenörlerin Milli Takım'ın başında daha başarılı olduğunu ifade etti. Çalımbay, "Daha önceki açıklamamda, 'Şu anda Milli Takımınızın 2 tane kritik maçı var. Hangi antrenöre teklif edilirse seve seve gidip yapması gerekir' dedim. Görev olduğu zaman seve seve gideriz. Milli Takımdaki başarıların çoğu yerli antrenörler sayesinde oldu" diye konuştu.





"BEŞİKTAŞ YOK, MİLLİ TAKIM VAR"

Milli Takım'ın başına Mircea Lucescu'nun gelmesiyle ilgili soruya Çalımbay, "Bir sürü yerli hoca var. Tabi ki gelen hocaya herkesin saygısı sonsuz. Yönetimin bileceği bir şey, buna bir şey diyemeyiz. Antrenörlerin çıkıp yorum yapması yanlış. Doğru yanlışı basının vermesi gerekiyor" dedi. Çalımbay, Antalyaspor ile sözleşmesinde Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabilir maddesinin olmadığını ancak Milli Takım'dan teklif gelirse ayrılabilir maddesinin olduğunu söyledi.



"TOP RAKİPTEYKEN İYİYİZ AMA BİZDEYKEN SIKINTI YAŞIYORUZ"

Hazırlık dönemine çok önem verdiklerini dile getiren Rıza Çalımbay, bunun mükafatını görmek istediklerini belirtti. Çalımbay, "Sakatlıkların olmaması çok önemli. Son 2 hazırlık maçın Almanların en iyi takımlarına karşı oynadık. Biriyle berabere kaldık. Birini yendik. Her takıma karşı mücadele edecek gücümüz var. Bizim yaşadığımız sıkıntı top bideyken. Çabuk bir oyuncuya ihtiyacımız var. Musa Nizam'ın ize gelmesi bir avantaj. Kalecimizden çok memnunum. Maicon ok iyi olacak. Menez'i göremedik. İlk antrenmanda sakatlandı. Nasıl olacağını biliyoruz. O da bize çok şey katacak. Bizim sıkıntımız top rakipteyken iyiyiz ama bizdeyken sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.







"BEŞİKTAŞ TAKIMI GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR"

Ligin ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşmaların kendileri için fark etmediğini dile getiren Çalımbay, siyah beyazlı takımın gücüne güç kattığını belirterek, "Bizim için fark etmiyor. Her şeyden önce ligin ilk maçında oynamak çok zor. Beşiktaş takımı gücüne güç katıyor. Aldıkları 2 oyuncu çok iyi. İspanya'dan aldıkları forvet çok iyi bir oyuncu. Kolay değil diğer maçlara göre çok zor bir maç. Bütün amacımız oradan puan ya da puanlarla dönmek. Ligin ilk maçları çok zor olur kendi sahanızda bile oynasanız" dedi.



"ETO'O, FENERBAHÇE OLAYI VARDI AMA KAPANDI"

Eto'o'nun Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili soruya Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şu şekilde cevap verdi:

"Eto'o olayı kesin olarak açık konuşalım bomba değildi. Fenerbahçe olayı vardı ama kapandı. Şu anda kesinlikle öyle bir durum kalmadı."

antalyaspor

Rıza çalımbay

Samuel Eto’o

fenerbahçe