Jeremain Lens Beşiktaş'ta

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens'i Sunderland'ten transfer etti. Siyah-beyazlı takım, İngilizlere 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Cumartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenen futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

— HT Spor (@htspor) August 3, 2017

— HT Spor (@htspor) August 3, 2017

JEREMAIN LENS KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 24 Kasım 1987 (29 yaşında)

DOĞDUĞU İL: Amsterdam / Hollanda

BOYU: 1,78 m

UYRUĞU: Hollanda

MEVKİ: Sağ kanat

AYAK: Sağ ayak

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 11 milyon €

2016-2017 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 36 maç 5 gol, 17 asist

OYNADIĞI TAKIMLAR: Nijmegen, Alkmaar, PSV, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe