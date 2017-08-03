ÖNE ÇIKANLAR
Jeremain Lens
FUTBOL

Jeremain Lens Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Sunderland'ten Jeremain Lens'i bonservisiyle kadrosuna kattı (NTV Spor)

03 Ağustos 2017 Perşembe, 13:23:54 Güncelleme: 13:52:27

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens'i Sunderland'ten transfer etti. Siyah-beyazlı takım, İngilizlere 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Cumartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenen futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

JEREMAIN LENS KİMDİR? 

DOĞUM TARİHİ: 24 Kasım 1987 (29 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Amsterdam / Hollanda
BOYU: 1,78 m
UYRUĞU: Hollanda 
MEVKİ: Sağ kanat
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 11 milyon €
2016-2017 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 36 maç 5 gol, 17 asist
OYNADIĞI TAKIMLAR: Nijmegen, Alkmaar, PSV, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 22 dakika önce
    Kuş uçtu, aykut hocanın niyeti yoktu zaten, en çok o sevinmiştir, bu sene yan pas geri pas 1-0 2-1 e talim
  • Misafir 25 dakika önce
    Çok iyi transfer Fenerbahçe taraftarı olmama rağmen Beşiktaş'ı kutlarım..
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER