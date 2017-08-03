Jeremain Lens Beşiktaş'ta

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens'i Sunderland'ten transfer etti. Siyah-beyazlı takım, İngilizlere 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Cumartesi günü İstanbul'a gelmesi beklenen futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
— HT Spor (@htspor) August 3, 2017
— HT Spor (@htspor) August 3, 2017
JEREMAIN LENS KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 24 Kasım 1987 (29 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Amsterdam / Hollanda
BOYU: 1,78 m
UYRUĞU: Hollanda
MEVKİ: Sağ kanat
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 11 milyon €
2016-2017 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 36 maç 5 gol, 17 asist
OYNADIĞI TAKIMLAR: Nijmegen, Alkmaar, PSV, Dinamo Kiev, Sunderland, Fenerbahçe
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YORUMLAR 2
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Misafir 22 dakika önceKuş uçtu, aykut hocanın niyeti yoktu zaten, en çok o sevinmiştir, bu sene yan pas geri pas 1-0 2-1 e talim213
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Misafir 25 dakika önceÇok iyi transfer Fenerbahçe taraftarı olmama rağmen Beşiktaş'ı kutlarım..453