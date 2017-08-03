Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden Lucas Lima, Alex de Souza'nın kendisiyle temasa geçerek transferle ilgili konuştuğunu söyledi.

Şu anda kendisine bir teklif olmadığını belirten Lucas Lima, "Alex de Souza, eski takım arkadaşı Victor Ferraz aracılığı ile bana Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceğimi sordu. Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan bana birçok mesaj yolladı, çok mutlu oldum, birçok takipçim oldu. Şaka bir yana, Alex, Fenerbahçe taraftarının gerçekten beni sevdiğini, orada krallar gibi karşılanacağımı söyledi. Bunun farkına vardım. Ben de ona henüz teklif olmadığını söyledim. Onun mesajı nedeniyle mutluyum. Bana şu anda gerçekten bir teklif yok, geçen yıl aracılar ile bir ilgi olmuştu. Santos'a bir teklif oldu mu, onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

SANTOS SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İÇİN TEKLİF YAPTI

Santos'un yıl sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için kendisine teklif yaptığını belirten Brezilyalı oyuncu, "Henüz bir karar vermedim, çok fazla üzerine de düşünmedim. Akışına bıraktım. Başkan da beni sıkıştırmıyor, sürekli konuşuyoruz. Şu anda burada mutluyum ve kupalar kazanarak daha da mutlu olmayı umuyorum" diye konuştu.

Santos'ta bu sezon 17 maçta görev alan 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, 9 asist ile skora katkıda bulundu.

(Sporx)