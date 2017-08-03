Kardemir Karabükspor, Gheorghe Grozav'ı sağlık kontrolünden geçirdi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TSYD Turnuvası için Ankara'da kampa giren kafilede yer alan Grozav'ın, Acıbadem Ankara Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Rusya Premier Lig'de Terek Grozny forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, 27 Temmuz'da Avusturya'da bulunan takımın kamp yaptığı otelde 3 yıllık ön sözleşmeye imza atmıştı. Kırmızı-mavili takımın Türkiye'ye dönmesiyle resmi sözleşmenin de imzalanacağı belirtilmişti.

TSYD ANKARA ŞUBESİ FUTBOL TURNUVASI

Avusturya kampının ardından 3 gün izin yapan Kardemir Karabükspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası için Ankara'da bir otelde yeniden toplandığı kaydedildi.

Kırmızı-mavili ekip, yarın saat 17.00'da Osmanlıspor ile 5 Ağustos saat 19.00'da ise Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Gheorghe Grozav

kardemir karabükspor