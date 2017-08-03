Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Serdar Aziz sakatlandı. Hürriyet'te yer alan habere göre çalışmanın son bölümünde zemindeki çukura basan Serdar Aziz, ayak bileğini burktu. Tecrübeli savunmacının tedbir amaçlı olarak antrenmana alınmadığı ve 2 gün tedavi olacağı kaydedildi.

Sakatlığı çok ciddi olmayan Serdar Aziz'in Hertha Berlin maçında forma giymesi beklenmiyor. Yeni transfer Mariano ve Koray Günter ise salonda kuvvetlenme çalışmalarını sürdürürdü.

Serdar Aziz

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Galatasaray Hertha Berlin