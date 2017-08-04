Kelechi Iheanacho, Leicester City'e transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Manchester City'nin genç yeteneği Kelechi Iheanacho'yu renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda Manchester City ile anlaşma sağlandığı ve 20 yaşındaki Nijeryalı golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Nijerya Milli Takımı'nda da forma giyen Iheanacho, Leicester City'de 8 numaralı formayı giyecek.



İngiliz basında yer alan haberlere göre, Leicester City, Nijeryalı oyuncunun bonservis bedeli için Manchester City'ye 25 milyon sterlin ödeyecek.



Nijeryalı golcü, altyapısından yetiştiği Manchester City'de 64 maçta 21 kez ağları havalandırmıştı.

Kelechi Iheanacho

Leicester City