Çağlar Söyüncü'nün takımı Freiburg UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Domzale'yi 1-0 mağlup eden Freiburg, ikinci maçta rakibine 2-0 boyun eğerek Avrupa macerasını erken noktaladı.

Genç savunmacı Çağlar Söyüncü, maça ilk 11'de çıkarken 49. dakikada sarı kart gördü. Domzale, 50. dakikada bir dönem ülkemizde Gaziantepspor, Kasımpaşa, Kayseri Erciyesspor ve Karşıyaka formaları da giyen Senijad Ibricic'le 1-0 öne geçti. Domzale'nin 2. golü 59. dakikada Lovro Bizjak'tan geldi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Freiburg, 1-0'lık avantajı kullanamayarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Çağlar Söyüncü

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