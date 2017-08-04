Franck Ribery Galatasaray'a transfer olacak mı?

Östersunds'a elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Bugüne kadar Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon, Mariano, Badou Ndiaye'yi kadrosuna katan Galatasaray, Manchester Cityli orta saha Fernando'yla da prensip anlaşmasına varmış ve görüşmelerin başladığını KAP'a bildirmişti. Ancak sarı-kırmızılıların takviye çalışmaları bunlarla da sınırlı değil...





Sportif Direktör Cenk Ergün'ün geçtiğimiz gün yaptığı "Transferde sürpriz var" açıklaması, camiada heyecan yarattı. Kulislerde konuşulanlara göre bu isim Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery! Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Fransız oyuncuyu kiralamak için girişimlerin sürdüğü ve bu transferle Dursun Özbek ve ekibinin gövde gösterisi yapmayı plandıkları iddia edildi. Sarı-Kırmızılı takımda 2004-05 sezonunda forma giyen Ribery, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle bonservissiz ayrılıp Marsilya’nın yolunu tutmuştu.

SIRA FEGHOULI'DE

Sarı-kırmızılıların Fernando’yla birlikte transferini günler öncesinde bitirdiği Sofiane Feghouli de hala İstanbul’a gelebilmiş değil... Ha bugün ha yarın derken Avusturya kampını kaçıran ikiliden Feghouli’nin de 1-2 gün içinde Türkiye’de olması bekleniyor.

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