Galatasaray'ın yeni transferi Fernando sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray Sportif AŞ'nin transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti.
Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
FERNANDO KİMDİR?
Tam adı: Fernando Francisco Reges
Doğum tarihi: 25 Temmuz 1987
Doğduğu yer: Brasilia / Brezilya
Yaş: 29
Boy: 1,83 m
Uyruğu: Brezilya
Mevki: Orta saha - ön libero
Ayak: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro
Daha önce oynadığı kulüpler: Vila Nova, Porto, Estrela Amadora, Manchester City
Son sezon istatistikleri: 27 maç 4 sarı kart
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