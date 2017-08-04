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Fernando, Galatasaray
FUTBOL

Galatasaray'ın yeni transferi Fernando sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, sağlık kontrolünden geçti

04 Ağustos 2017 Cuma, 11:53:36 Güncelleme: 11:56:41

Galatasaray Sportif AŞ'nin transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçti.

Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.

FERNANDO KİMDİR?
Tam adı: Fernando Francisco Reges
Doğum tarihi: 25 Temmuz 1987
Doğduğu yer: Brasilia / Brezilya
Yaş29
Boy1,83 m
UyruğuBrezilya
MevkiOrta saha - ön libero
AyakSağ
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro
Daha önce oynadığı kulüpler: Vila Nova, Porto, Estrela Amadora, Manchester City
Son sezon istatistikleri: 27 maç 4 sarı kart

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