Lucas Perez'in menajerinden transfer açıklaması

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Lucas Perez, Arsenal'den kesin olarak ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 28 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz yaz Deportivo La Coruna'dan 20 milyon Euro karşılığında transfer edilmiş ancak çok fazla forma şansı bulamamış ve 21 resmi maça çıkabilmişti.

Goal'ün haberine göre futbolcunun menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle, "Arsenal, Lucas Perez'in bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirledi. Bu, çok yüksek bir meblağ. Lucas, Dünya Kupası'nda oynamak istiyor ve bu nedenle düzenli olarak forma giyebileceği bir yere gitmek istiyor." dedi.

Lovelle, Lucas Perez'in 9 numaralı formasının takımın yeni transferi Alexandre Lacazette'e verilmesiyle ilgili de şöyle konuştu: "Transfer komitesi başkanı Dick Law, beni arayarak numara değişikliğini haber verdi ama Arsenal'in resmi internet sitesinde zaten Lacazette 9 numara olarak görünüyordu."

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