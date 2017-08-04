Şampiyonlar Ligi kura çekimi - Başakşehir'in rakibi kim oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Club Brugge'u eleyerek play-off'a yükselmeyi başaran temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi İspanyol ekibi Sevilla oldu.

Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapacak. İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak. Başakşehir, elenmesi halinse ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Seribaşı olan ve olmayan takımlar ile liginde şampiyonluk yaşayan takımları birbirleriyle eşleştirmek amacıyla yeni formatta yapılan kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu:

Şampiyonlar rotası:

Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)

Lig rotası:

BAŞAKŞEHİR (TÜRKİYE) - Sevilla (İspanya)

Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)

Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)

Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)

— Champions League (@ChampionsLeague) August 4, 2017

SEVILLA'YI TANIYALIM

Geçen sezon topladığı 72 puanla La Liga'yı 4. sırada tamamlayan Sevilla'nın güncel piyasa değeri 223 milyon Euro. Maçlarını 42,174 kapasiteli Ramon Sanchez Pizjuan'da oynayan Sevilla'nın kadrosunda birçok değerli oyuncu bulunuyor.

Sevilla, geçen sezon göze hoş gelen futboluyla dikkatleri çekmiş ancak teknik direktörleri Jorge Sampaoli'yi Arjantin Milli Takımı'nın başına geçmesiyle kaybetmişlerdi. Sevilla, Sampaoli yerine göreve Eduardo Berizzo'yu getirmişti. Endülüs ekibinin kadrosundaki en değerli oyuncular 28 yaşındaki Fransız orta saha Steven N'Zonzi, 28 yaşındaki Franco Vazquez olarak göze çarpıyor. Hücum hattında Wissam Ben Yedder gibi tehlikeli bir silahı bulunan Sevilla, bu yaz Sampdoria'nın Kolombiyalı golcüsü Luis Muriel'i de 20 milyon Euro'ya transfer etti.

— HT Spor (@htspor) August 4, 2017

Galatasaray'ın geçen günlerde kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Mariano, geçen sezon Sevilla'da top koşturmuştu. İspanyol temsilcisi Mariano'nun yerine Lille'in 26 yaşındaki Fransız oyuncusu Sebastien Corchia'yı transfer ederek yerini doldurdu.

— HT Spor (@htspor) August 4, 2017

Sevilla bu sezon Muriel ve Corchia dışında Manchester City'den Nolito ve Jesus Navas, Inter'den Ever Banega, Tigres'ten Guido Pizarro ve Fenerbahçe'den Simon Kjaer'i kadrosuna katmıştı.

İspanyol temsilcisi, Avrupa'da en son 2008 yılında bir Türk takımıyla eşleşmiş ve Fenerbahçe'ye penaltılar sonunda elenmişti.

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Başakşehirin rakibi kim oldu?