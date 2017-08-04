Lucescu Milli Takım'a imza attı - Lucescu Arda Turan'la görüşecek

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu ile sözleşme imzaladı...

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'e bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Demirören, "Kariyerinde 35 kupa bulunan bir hocayla burada bulunmak beni heyecanlandırıyor" ifadeleriyle Lucescu'ya teşekkür ederek sözü Rumen çalıştırıcıya bıraktı.

Lucescu, sözlerine "Herkese merhaba. Belki de Türkiye'ye birkaç sene önce gelmeliydim" diye başladı. Rumen çalıştırıcı Milli Takım teklifi için ilk kez teklif aldığının altını çizerek "4 sene boyunca burada hem Beşiktaş hem de Galatasaray'la önemli dönemler geçirdik. Ukrayna'da özel arkadaşlar edindim, iyi başarılar kazandım. Ancak siyasi nedenlerle güç kaybeden lig ve takımlar nedeniyle oradan ayrılma kararı aldım. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'la temaslarımız da oldu. Federasyonla ilk kez temasa geçtim ve teklifi kabul ettim." dedi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray'dan aldığı teklifle ilgili de konuşan Lucescu, "Östersunds maçlarından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı ile görüştüm. Kendisi bana Futbol Direktörü olmam için teklifte bulundu. O teklifi reddetmediğim gibi kabul de etmedim. Sadece bir hafta süre istedim. 31 Temmuz'da Sayın Başkan ile telefonda görüşmem oldu ve teknik direktörlük için teklif aldım. 1 Ağustos'ta Galatasaray Başkanı ve yetkililer, Bükreş'e geldiler ancak ben kariyerime teknik direktör olarak devam etmem gerekiğini düşündüğüm için o teklifi kabul etmedim." ifadelerini kullandı.

"UMARIM TERİM, GALATASARAY'IN BAŞINA GEÇER"



Rumen çalıştırıcı, Fatih Terim'e de "Bu arada Fatih Terim'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Hayatlarımız birbirini takip ediyor gibi. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra göreve ben gelmiştim, yine benzer bir süreç oldu. Umarım bir daha Galatasaray'ın başına geçer ve başarılı olur." sözleriyle teşekkür etti.





ARDA TURAN AÇIKLAMASI

Lucescu, Milli Takım'ı bırakma kararı alan Arda Turan'la ilgili yöneltilen soruya ise "Benim amacım tüm futbolculara bu ülkeye karşı bir görevleri ve sorumlulukları olduğuna ikna etmek. Arda'yla elbette ki görüşeceğim, telefon açacağım. Milli Takım'ın ona, onun da Milli Takım'a ihtiyacı var. Umarım orta yolu bulabiliriz" cevabı verdi.

KIZDIRAN SORU

Basın mensuplarının Lucescu'ya sorular yönelttiği sırada, bir gazeteci Rumen teknik adamla ilgili 'Alzheimer' söylentilerine atıfta bulunarak "Sağlık sorunları olduğu doğru mu?' şekilde bir soru sordu. Lucescu yanıt vermeden önce, TFF Başkanı Yıldırım Demirören araya girerek "Böyle soru mu olur? Bu, burada sorulur mu? Kendi merak ettiklerinizi soruyorsunuz!' diye çıkıştı ve söylentileri kimin çıkarttığını bildiğini belirtti.

Lucescu ise soruyu dinledikten sonra soruyu yönelten muhabire "Kaç yaşındasın? İstersen yan yana gelip fotoğraf çekilelim" diyerek iğneli bir yanıt verdi.

TERİM'İN TAZMİNATI

Yıldırım Demirören, yolların ayrıldığı Fatih Terim'in tazminatıyla ilgili olarak "Fatih Terim ile konuşacağız. Tazminat konusunda yönetim kurulumuzla bir karar alıp kendisine ileteceğiz." açıklaması yaptı.

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