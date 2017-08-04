Fenerahçe Vardar maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Sturm Graz'ı eleyerek play-off'a kalan temsilcimiz Fenerbahçe, bu turda Makedon ekibi Vardar ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçeli taraftarlar, Vardar ile oynanacak maçın başlangıç zamanını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Vardar maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

FENERBAHÇE - VARDAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Fenerbahçe, Makedonya takımlarından Vardar ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek. Fenerbahçe - Vardar maçı 17 Ağustos'ta başlayacak. II. Filip Arena'da oynanacak maçın başlangıç saati ise henüz belli değil.

Karşılaşmanın rövanşı ise 24 Ağustos 2017 tarihinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Shkendija - Milan

Panathinaikos - Athletic Bilbao

Apollon - Midtjylland

Osijek - Austria Wien

FH - Braga

Crvena Zvezda - Krasnodar

Club Brugge - AEK

Everton - Hajduk Split

Viitorul - Salzburg

Maritimo - Dinamo Kiev

Ajax - Rosenborg

Altach - Maccabi Tel Aviv

BATE - Olexandriya

Dinamo Zagreb - Skenderbeu

Ludogorets - Süduva

Domzale - Marsilya

Partizan - Videoton

Utrecht - Zenit

Legia - Sheriff

Plzen - AEK Larnaca

PAOK - Östersund