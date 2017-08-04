Fenerahçe Vardar maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Sturm Graz'ı eleyerek play-off'a kalan temsilcimiz Fenerbahçe, bu turda Makedon ekibi Vardar ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçeli taraftarlar, Vardar ile oynanacak maçın başlangıç zamanını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Vardar maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
FENERBAHÇE - VARDAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Temsilcimiz Fenerbahçe, Makedonya takımlarından Vardar ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek. Fenerbahçe - Vardar maçı 17 Ağustos'ta başlayacak. II. Filip Arena'da oynanacak maçın başlangıç saati ise henüz belli değil.
Karşılaşmanın rövanşı ise 24 Ağustos 2017 tarihinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Shkendija - Milan
Panathinaikos - Athletic Bilbao
Apollon - Midtjylland
Osijek - Austria Wien
FH - Braga
Crvena Zvezda - Krasnodar
Club Brugge - AEK
Everton - Hajduk Split
Viitorul - Salzburg
Maritimo - Dinamo Kiev
Ajax - Rosenborg
Altach - Maccabi Tel Aviv
BATE - Olexandriya
Dinamo Zagreb - Skenderbeu
Ludogorets - Süduva
Domzale - Marsilya
Partizan - Videoton
Utrecht - Zenit
Legia - Sheriff
Plzen - AEK Larnaca
PAOK - Östersund
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